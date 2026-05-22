14:33 22.05.2026 (обновлено: 15:19 22.05.2026)
Лавров: Запад не может смириться с самим фактом существования независимой России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные страны не могут смириться с существованием России как суверенной державы, заявил Лавров.
  • Деструктивные действия Запада представляют явную угрозу безопасности.
  • Расширение конфликтов связано с его попытками не допустить утраты своих доминирующих позиций в мире.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Запад не может смириться с существованием России как самостоятельной державы, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«

"Как и 200, как и 100 лет назад, Запад не может смириться с самим фактом существования России в качестве независимого субъекта, представляющего цивилизационную альтернативу", — сказал он на вторых Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Министр отметил, что все начинания Запада замышляются против России, Китая, Ирана, Белоруссии, КНДР и других государств, стремящихся к самостоятельной внутренней и внешней политике.
«
"Сегодня же деструктивные действия наших западных коллег представляют явную угрозу международному миру и безопасности", — подчеркнул он.
Расширение конфликтов связано с попытками Запада не допустить утраты своих доминирующих позиций на мировой арене, добавил Лавров.

Другие заявления

  • Украинский кризис привел к краху евро-атлантической модели безопасности.
  • Россия выступает за разрешение ситуации вокруг Ирана дипломатическим путем.
  • Возобновление конфликта в Персидском заливе грозит последствиями для всего мира.
  • Необходим прямой диалог между Тегераном и арабскими монархиями.
  • НАТО разворачивает на Крайнем Севере программы по милитаризации Арктики.
  • Американская военная инфраструктура ударными темпами распространяется в Азии.
  • Внедрение ядерного компонента в учения США, Южной Кореи и Японии привносит раздражители в ситуацию на Корейском полуострове.
