Запад не может смириться с самим фактом существования России, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Западные страны не могут смириться с существованием России как суверенной державы, заявил Лавров.
- Деструктивные действия Запада представляют явную угрозу безопасности.
- Расширение конфликтов связано с его попытками не допустить утраты своих доминирующих позиций в мире.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Запад не может смириться с существованием России как самостоятельной державы, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Как и 200, как и 100 лет назад, Запад не может смириться с самим фактом существования России в качестве независимого субъекта, представляющего цивилизационную альтернативу", — сказал он на вторых Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
"Сегодня же деструктивные действия наших западных коллег представляют явную угрозу международному миру и безопасности", — подчеркнул он.
Расширение конфликтов связано с попытками Запада не допустить утраты своих доминирующих позиций на мировой арене, добавил Лавров.
Другие заявления
- Украинский кризис привел к краху евро-атлантической модели безопасности.
- Россия выступает за разрешение ситуации вокруг Ирана дипломатическим путем.
- Возобновление конфликта в Персидском заливе грозит последствиями для всего мира.
- Необходим прямой диалог между Тегераном и арабскими монархиями.
- НАТО разворачивает на Крайнем Севере программы по милитаризации Арктики.
- Американская военная инфраструктура ударными темпами распространяется в Азии.
- Внедрение ядерного компонента в учения США, Южной Кореи и Японии привносит раздражители в ситуацию на Корейском полуострове.