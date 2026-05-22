Запад пытается извратить представление о ходе спецоперации, заявил Лавров

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Западная пропаганда всячески пытается извратить представление о ходе российской специальной военной операции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Задача разъяснения широким общественным кругам того, что происходит в мире, и тех действий, которые мы предпринимаем для обеспечения защиты наших законных интересов и обеспечения максимально благоприятных внешних условий для развития страны, для повышения благосостояния граждан", - отметил министр.
"Эта задача особенно актуальна... в условиях, когда западная пропаганда всячески пытается извратить суть происходящего. Извратить и наши внутренние дела, и, конечно, всячески пытается использовать с этой целью извращенное представление о ходе специальной военной операции", - сказал он в ходе заседания Комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.