Рейтинг@Mail.ru
Запад думает о нападении на Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 22.05.2026 (обновлено: 16:26 22.05.2026)
Запад думает о нападении на Россию, заявил Лавров

Лавров: на Западе рассматривают сценарий нападения на Россию

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные страны рассматривают сценарий нападения на Россию, заявил Лавров.
  • Европа и США сохраняют линию доминирования и продвижения НАТО на восток.
  • Они поддерживают нацистскую политику Киева, который притесняет у себя русскоязычных жителей.
  • В рамках мирного урегулирования их права должны быть полностью обеспечены.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Западные страны рассматривают сценарий нападения на Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр напомнил, что перед Второй мировой войной Третий рейх объединил под своими знаменами почти всю Европу.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
СМИ: министр обороны Германии планирует теракты против России
12 мая, 01:13
"Точно так же сейчас — под теми же флагами нацизма, реваншизма — создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают. А во главе этой группы поставлен не Адольф Гитлер, а Владимир Зеленский со своими нацистскими лозунгами", — рассказал Лавров в интервью интернет-изданию "Детская редакция".
Также глава МИД затронул эту тему на заседании комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Основные заявления:
  • Европа и США придерживаются линии доминирования и продвижения НАТО на восток;
  • в Североатлантическом альянсе по-прежнему обсуждают идею о "деколонизации" России;
  • западные страны хотели бы везде установить свои порядки, в том числе в Центральной Азии, на Южном Кавказе и на Украине;
  • в ЕС поддерживают нацистскую политику киевского режима, который притесняет у себя русскоязычных жителей;
  • в рамках мирного урегулирования их права должны быть полностью обеспечены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Брюссель все решил: Европа идет на войну с Россией
17 мая, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаСергей ЛавровСШАВладимир ЗеленскийНАТОЕдиная РоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала