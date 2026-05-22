МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Западные страны рассматривают сценарий нападения на Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр напомнил, что перед Второй мировой войной Третий рейх объединил под своими знаменами почти всю Европу.
"Точно так же сейчас — под теми же флагами нацизма, реваншизма — создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают. А во главе этой группы поставлен не Адольф Гитлер, а Владимир Зеленский со своими нацистскими лозунгами", — рассказал Лавров в интервью интернет-изданию "Детская редакция".
Также глава МИД затронул эту тему на заседании комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Основные заявления:
- Европа и США придерживаются линии доминирования и продвижения НАТО на восток;
- в Североатлантическом альянсе по-прежнему обсуждают идею о "деколонизации" России;
- западные страны хотели бы везде установить свои порядки, в том числе в Центральной Азии, на Южном Кавказе и на Украине;
- в ЕС поддерживают нацистскую политику киевского режима, который притесняет у себя русскоязычных жителей;
- в рамках мирного урегулирования их права должны быть полностью обеспечены.
