Путин пообещал поддержку выпускникам "Времени героев" на выборах в Госдуму

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские власти будут поддерживать выпускников программы "Время героев", которые примут участие в выборах в ГД, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Многие работают в... органах власти, а некоторые сейчас будут участвовать и в выборах депутатов Государственной думы. Обязательно будем вас поддерживать", - сказал глава государства в ходе встречи с выпускниками программы "Время героев".