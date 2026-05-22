"Азов"* при неудачной атаке потерял четверть всех БТР Patria от Латвии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 22.05.2026
"Азов"* при неудачной атаке потерял четверть всех БТР Patria от Латвии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Азов"* потерял 10 из 42 переданных Украине финских БТР "Patria" в неудачной атаке на Рубцовском направлении.
  • Всего российские военные сожгли 15 единиц различной техники.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. "Азов"* в неудачной атаке на рубцовском направлении потерял 10 из 42 переданных Украине финских БТР "Patria", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее сообщалось, что атака производилась на стыке ДНР и Харьковской области - в районе населенных пунктов Малеевка, Лозовое и Волчий Яр. Использовались быстроходные западные и украинские бронированные машины и БТР.
"Азов"* в неудачной атаке на рубцовском направлении потерял 10 БТР "Patria", всего было сожжено 15 единиц различной техники. Уничтожение велось артиллерией и дронами", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что Украина получила 42 финских БТР в прошлом году.
"Таким образом, за один бой уничтожена примерно четверть БТР "Patria". По стоимости это около 10 миллионов евро", - подытожил собеседник.
Минобороны Латвии закупали у финской оборонной компании Patria 56 бронетранспортеров Patria 6x6 в рамках программы общей системы бронированной техники (CAVS). Стоимость заключенного в 2024 контракта составляет более 60 миллионов евро. В 2025 году Латвия поставила партию Patria в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, командование которой состоит из бывших бойцов нацбатальона "Азов"*.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.
