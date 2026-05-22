Украинские националисты несут потери в боях за Кондратовку

Родственники украинских националистов жалуются в соцсетях, что их близкие пропадают без вести после эвакуации с линии боевого соприкосновения.

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Националисты "элитной" 78-й бригады ВСУ несут потери в боях за Кондратовку в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Кондратовке существенные потери несет "элитная" 78-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ ", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что некоторые случаи потерь вызывают вопросы и жалобы у родственников.