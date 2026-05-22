Краткий пересказ от РИА ИИ
- Националисты 78-й бригады ВСУ несут потери в боях за Кондратовку в Сумской области.
- Родственники украинских националистов жалуются в соцсетях, что их близкие пропадают без вести после эвакуации с линии боевого соприкосновения.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Националисты "элитной" 78-й бригады ВСУ несут потери в боях за Кондратовку в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Кондратовке существенные потери несет "элитная" 78-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что некоторые случаи потерь вызывают вопросы и жалобы у родственников.
"Родственники украинских националистов жалуются в соцсетях, что по "неизвестным причинам" их близкие пропадают без вести уже после эвакуации с линии боевого соприкосновения", - рассказал собеседник.
22 июня 2022, 17:18