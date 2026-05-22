Краткий пересказ от РИА ИИ
- 30-й полк охраны особо важных государственных объектов НГУ переброшен под Сумы.
- Основная задача полка — охрана и оборона Южно-Украинской АЭС — временно не выполняется из-за переброски подразделения на фронт.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Полк Нацгвардии Украины, охраняющий Южно-Украинскую АЭС, переброшен под Сумы из-за катастрофических потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает из Николаевской области на данный участок фронта 30-й полк охраны особо важных государственных объектов НГУ", - сообщил собеседник агентства.
Основная задача, стоящая перед 30-м полком охраны особо важных государственных объектов Национальной гвардии Украины (в/ч 3044) - это охрана и оборона Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС), расположенной в городе Южноукраинск Николаевской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18