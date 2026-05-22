Специальная военная операция на Украине
 
07:22 22.05.2026
Под Сумы перебросили 30-й полк охраны Южно-Украинской АЭС

Полк охраны Южно-Украинской АЭС переброшен под Сумы из-за колоссальных потерь

Украинские военные. Архивное фото
  • 30-й полк охраны особо важных государственных объектов НГУ переброшен под Сумы.
  • Основная задача полка — охрана и оборона Южно-Украинской АЭС — временно не выполняется из-за переброски подразделения на фронт.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Полк Нацгвардии Украины, охраняющий Южно-Украинскую АЭС, переброшен под Сумы из-за катастрофических потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает из Николаевской области на данный участок фронта 30-й полк охраны особо важных государственных объектов НГУ", - сообщил собеседник агентства.
Основная задача, стоящая перед 30-м полком охраны особо важных государственных объектов Национальной гвардии Украины (в/ч 3044) - это охрана и оборона Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС), расположенной в городе Южноукраинск Николаевской области.
