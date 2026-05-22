В России фиксируют резкий рост ожирения среди детей

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты фиксируют резкое увеличение числа детей с ожирением в России, у 80% набравших вес нет наследственной предрасположенности, заявила РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

"Сейчас нас очень беспокоит именно тот тренд, что мы фиксируем резкое увеличение количества случаев ожирения среди детей... 80% из них не имеют никакой наследственной предрасположенности", - сказала специалист.

Она добавила, что эти 80% детей со временем входят во взрослую жизнь с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, сосудистыми нарушениями и риском инфарктов либо инсультов. Этот список заболеваний сделает их жизнь гораздо короче, потому что такие люди начнут постепенно превращаться в инвалидов примерно с 30 лет.