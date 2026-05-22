В России фиксируют резкий рост ожирения среди детей
13:09 22.05.2026
В России фиксируют резкий рост ожирения среди детей

Мокрышева: у 80% детей с ожирением в РФ нет наследственной предрасположенности

Врач за компьютером. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России фиксируется рост случаев ожирения среди детей, заявила Наталья Мокрышева.
  • У 80% детей с ожирением нет наследственной предрасположенности к нему.
  • Дети с ожирением рискуют столкнуться с серьезными заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, сахарный диабет, сосудистые нарушения.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты фиксируют резкое увеличение числа детей с ожирением в России, у 80% набравших вес нет наследственной предрасположенности, заявила РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.
"Сейчас нас очень беспокоит именно тот тренд, что мы фиксируем резкое увеличение количества случаев ожирения среди детей... 80% из них не имеют никакой наследственной предрасположенности", - сказала специалист.
Она добавила, что эти 80% детей со временем входят во взрослую жизнь с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, сосудистыми нарушениями и риском инфарктов либо инсультов. Этот список заболеваний сделает их жизнь гораздо короче, потому что такие люди начнут постепенно превращаться в инвалидов примерно с 30 лет.
"Это очень тяжелая нагрузка и на систему здравоохранения, и, конечно, на самого человека прежде всего", - заключила Мокрышева.
