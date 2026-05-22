ВОЗ назвала риск распространения вируса Эболы в ДРК очень высоким

ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. ВОЗ пересмотрела оценку риска распространения Эболы в Демократической Республике Конго в сторону очень высокой, глобальный риск при этом остается низким, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Ранее он сообщил, что ВОЗ уведомлена о более чем 750 случаях подозрения на заражение лихорадкой Эбола и 177 смертях.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.