Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ назвала риск распространения вируса Эболы в ДРК очень высоким - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 22.05.2026 (обновлено: 16:33 22.05.2026)

ВОЗ назвала риск распространения вируса Эболы в ДРК очень высоким

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВОЗ пересмотрела оценку риска распространения Эболы в Демократической Республике Конго в сторону очень высокой.
  • Глобальный риск при этом остается низким, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
  • ВОЗ уведомлена о более чем 750 случаях подозрения на заражение лихорадкой Эбола и 177 смертях.
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. ВОЗ пересмотрела оценку риска распространения Эболы в Демократической Республике Конго в сторону очень высокой, глобальный риск при этом остается низким, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Эпидемия Эболы в ДРК распространяется быстро… ВОЗ пересмотрела оценку риска распространения Эболы в сторону очень высокой на национальном, высокой на региональном и низкой на глобальном уровне", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.
Ранее он сообщил, что ВОЗ уведомлена о более чем 750 случаях подозрения на заражение лихорадкой Эбола и 177 смертях.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Положительный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Нидерланды сообщили о новом случае заражения хантавирусом на лайнере
Вчера, 15:30
 
Здоровье - ОбществоВОЗРаспространение лихорадки ЭболаДемократическая Республика КонгоЖенева (город)УгандаТедрос Адханом ГебрейесусВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала