В ВОЗ оценили риск заражения хантавирусом в глобальном масштабе

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Риск заражения хантавирусом в глобальном масштабе остается низким, сообщили РИА Новости в российском офисе ВОЗ.
"По оценке ВОЗ, риск заражения хантавирусом в глобальном масштабе остается низким. По словам генерального директора ВОЗ доктора Тедроса (Адханом Гебрейесуса - ред.), по состоянию на 19 мая 2026 года зарегистрировано 11 случаев заболевания, включая три случая со смертельным исходом, и с 2 мая, когда ВОЗ впервые была проинформирована о возникновении очага заболевания, смертельных случаев не зарегистрировано", - рассказали агентству.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после с членами экипажа направилось в Роттердам.