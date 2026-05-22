Диетолог рассказала, как правильно пить воду в жару
14:48 22.05.2026
Диетолог рассказала, как правильно пить воду в жару

Яблокова: в жару стоит пить воду дозированно, сокращая потребление к вечеру

Женщина пьет. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диетолог Ольга Яблокова рекомендует в жару пить воду дозированно, сокращая потребление к вечеру.
  • В жаркую погоду стоит больше двигаться и исключить из рациона вредную, соленую и сладкую пищу, рассказала она.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тренер и нутрициолог Ольга Яблокова рассказала, что в жару стоит пить воду дозированно, сокращая потребление к вечеру.
"В жару лучше не выпивать много воды разом, а распределять ее равномерно в течение дня. Основную часть жидкости следует выпивать в первую половину дня, а вечером пить меньше, чтобы не создавать лишнюю нагрузку перед сном. Особенно важно не налегать на воду на ночь, если и так имеется склонность к утренней отечности", - сказала диетолог интернет-порталу NEWS.ru.
Она также отметила, что во время жаркой погоды стоит больше двигаться и исключить из рациона вредную, соленую и сладкую пищу.
