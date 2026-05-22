В США на год отложили казнь американца после неудавшегося умерщвления
03:50 22.05.2026 (обновлено: 11:08 22.05.2026)
В США на год отложили казнь американца после неудавшегося умерщвления

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти штата Теннесси как минимум на год отложили казнь осужденного после неудачной попытки привести приговор в исполнение с помощью смертельной инъекции, сообщает телеканал CNN.
Департамент исправительных учреждений штата сообщает, что попытка казнить 57-летнего Тони Каррутерса в четверг сорвалась из-за того, что сотрудники правоохранительных органов не смогли найти вену для катетера.
Губернатор Теннесси предоставил Каррутерсу отсрочку исполнения смертного приговора на год.
Это не первый случай, когда местные власти вынуждены отменять казни из-за подобных проблем. В частности, губернатор Айдахо после инцидентов с установками катетеров подписал закон, согласно которому основным методом казни в штате стал расстрел.
Каррутерс осужден за убийство трех человек в 1994 году.
