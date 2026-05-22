Виданова: Москва развивает промкластеры для технологического суверенитета

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Столица рассматривает развитие промышленности как ключевое условие технологического суверенитета РФ, одним из главных драйверов индустриального роста для города стала кластеризация, заявила заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Ольга Виданова.

Она рассказала об этом в рамках прошедшего в Москве регионального форума "Единой России" в ходе круглого стола "Стратегия и перспективы развития кластеризации промышленности в Москве".

"Сегодня кластерный подход — один из приоритетных инструментов промышленной политики. Он решает сразу несколько стратегических задач: обеспечивает отраслевую синергию, повышает конкурентоспособность компаний и позволяет эффективно задействовать комплексные меры поддержки. Флагманом этого направления выступает ОЭЗ "Технополис Москва". За последние четыре года здесь сформировано несколько кластеров — микроэлектроники и фотоники, электромобилестроения, фармацевтики, лифтостроения и вертикального транспорта и других", — приводит слова Видановой пресс-служба московского ДИПП.

Так, резиденты ОЭЗ имеют возможность получить масштабный пакет налоговых льгот и других преференций. Это позволяет им направлять сэкономленные средства на разработку новых технологий и расширение мощностей.

В качестве примера масштабирования от создания инструментов развития индустриального сектора и кластерной кооперации выступает резидент ОЭЗ "Технополис Москва" Карачаровский механический завод (КМЗ).

По словам заместителя генерального директора – финансового директора КМЗ Надежды Билашенко, на данный момент КМЗ создает в Москве первый российский кластер лифтостроения и вертикального транспорта. Для предприятия кластерный подход – это возможность объединить производство, поставщиков, сервис, испытания лифтов и подготовку кадров в единой экосистеме.

Развивается производство лифтового оборудования и комплектующих, сервис и будущие испытательные мощности, что позволяет закрыть потребности в инжиниринге, высокотехнологичных компонентах и обслуживании полного жизненного цикла вертикального транспорта, уточнили в пресс-службе.

КМЗ разработал модульную систему управления лифтами "Альпака" для высотных зданий до 64 этажей. Ведется работа над локализацией преобразователей частоты и TFT-экранов для лифтового оборудования".

ОЭЗ "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20 лет со дня основания. За этот период проект перешел из стартовой площадки для инноваций в разряд ключевых хабов отечественной промышленности. Общая площадь десяти площадок – более 430 гектаров. В зоне локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, которые работают в микроэлектронике, приборостроение, биомедицине, ИТ и робототехнике. На предприятиях ОЭЗ создано 30 тысяч рабочих мест.

Столица активно развивает инфраструктуру для инновационной промышленности и отечественных технологий. Компании экономят средства и вкладывают их в дальнейшее развитие благодаря городским решениям. Данные мероприятия вносят вклад в развитие национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".