Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил, что стоимость взяток по отсрочке от мобилизации на Украине возрастет.
- Правительство Украины приняло постановление, изменяющее критерии брони военнообязанных для критически важных предприятий.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Стоимость взяток по отсрочке от мобилизации на Украине возрастет с учетом принятых правительством новых правил, заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко.
Правительство Украины ранее приняло постановление, которое изменяет критерии брони военнообязанных для критически важных предприятий. Среди основных изменений, в частности: средняя зарплата сотрудника должна составлять почти 26 тысяч гривен (588 долларов); работников по совместительству, которые уже имеют отсрочку, будут учитывать бронь только один раз – по основной работе.
"Конечно, такой рост и такие критерии приведут к увеличению не только в критериях по бронированию, но и в стоимости взяток на отмазку. Здесь ничего удивительного, так работают любые связанные системы", - написал Федиенко в своем Telegram-канале.
По его словам, такие решения принимаются для возможного восполнения средств для армии, которых критически не хватает.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее заявил, что военнообязанные на Украине вынуждены платить по 15 тысяч долларов взятки за то, чтобы их отпустили из военкомата после мобилизации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.