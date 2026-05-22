МИД Украины побоялся приглашать в Киев Лукашенко и позвал Тихановскую

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига побоялся приглашать в Киев президента Белоруссии Александра Лукашенко, поэтому позвал одну из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, если он хочет о чем-то поговорить или посоветоваться.
"Недавно мы увидели… заявление Лукашенко о том, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть, с кем встречаться, и в ближайшее время мы ждем визита Тихановской на Украину. Поэтому у нас есть с кем говорить обо всем спектре вопросов", - сказал Сибига на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Новости.LIVE".