Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины побоялся приглашать в Киев Лукашенко и позвал Тихановскую - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 22.05.2026
МИД Украины побоялся приглашать в Киев Лукашенко и позвал Тихановскую

МИД Украины Сибига побоялся приглашать в Киев Лукашенко и позвал Тихановскую

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Андрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Андрей Сибига . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Украины Андрей Сибига не стал приглашать в Киев президента Белоруссии Александра Лукашенко.
  • Вместо Лукашенко в Киев позвали одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига побоялся приглашать в Киев президента Белоруссии Александра Лукашенко, поэтому позвал одну из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, если он хочет о чем-то поговорить или посоветоваться.
"Недавно мы увидели… заявление Лукашенко о том, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть, с кем встречаться, и в ближайшее время мы ждем визита Тихановской на Украину. Поэтому у нас есть с кем говорить обо всем спектре вопросов", - сказал Сибига на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Новости.LIVE".
Лукашенко ранее заявил, что не реагирует на "болтовню" из Киева, в том числе от Владимира Зеленского, о том, что Москва может втянуть Минск в конфликт на Украине.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины
Вчера, 20:54
 
В миреУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоКиевАндрей СибигаСветлана Тихановская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала