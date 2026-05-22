Британия, Франция и Германия усилят поддержку в ближайшие месяцы Украины - РИА Новости, 22.05.2026
20:14 22.05.2026
Британия, Франция и Германия усилят поддержку в ближайшие месяцы Украины

Британия, Германия и Франция в ближайшие месяцы усилят поддержку Украины

Флаг Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заверили Владимира Зеленского, что их страны усилят поддержку Украины в ближайшие месяцы.
  • Зеленский проинформировал лидеров о ситуации на поле боя, а они подтвердили свою приверженность обеспечению "справедливого и прочного мира на Украине".
ЛОНДОН, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заверили Владимира Зеленского, что их страны усилят поддержку Украины в ближайшие месяцы, заявили в пятницу в канцелярии британского премьера.
"Лидеры… подтвердили, что в ближайшие месяцы они усилят свою поддержку (Украины - ред.)", - говорится в заявлении Даунинг-стрит по итогам онлайн-переговоров.
Конкретные подробности переговоров не приводятся. Отмечается лишь, что Зеленский проинформировал лидеров о ситуации на поле боя, в то время как лидеры подтвердили свою приверженность обеспечению "справедливого и прочного мира на Украине".
Во вторник Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российский нефти в третьих странах. В среду агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Киев "уточняет детали" новых мер у Лондона и что между Украиной и Британией идет "очень активное общение" по этому поводу.
