Британия, Франция и Германия усилят поддержку в ближайшие месяцы Украины

ЛОНДОН, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заверили Владимира Зеленского, что их страны усилят поддержку Украины в ближайшие месяцы, заявили в пятницу в канцелярии британского премьера.