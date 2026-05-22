В Одессе сотрудник ТЦК за взятки покрывал дезертиров из ВСУ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сотрудник военкомата из Одессы за взятки покрывал дезертиров из ВСУ, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
Как уточняется в материале, задержанный искал потенциальных клиентов через знакомых и предлагал им оформить перевод в другую воинскую часть в Одесской области за 7,5 тысячи долларов. В дальнейшем это должно было помочь избежать ответственности за самовольное оставление части. Злоумышленник также утверждал, что затем может повлиять на решение военно-медицинской комиссии и оформить непригодность к службе с последующим снятием с воинского учета.
Подозреваемому предъявили обвинения по статье о злоупотреблении служебным влиянием, ему грозит до восьми лет лишения свободы.