В Одессе сотрудник ТЦК за взятки покрывал дезертиров из ВСУ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сотрудник военкомата из Одессы за взятки покрывал дезертиров из ВСУ, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

Подозреваемому предъявили обвинения по статье о злоупотреблении служебным влиянием, ему грозит до восьми лет лишения свободы.