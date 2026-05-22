В Одессе сотрудник ТЦК за взятки покрывал дезертиров из ВСУ - РИА Новости, 22.05.2026
14:06 22.05.2026
В Одессе сотрудник ТЦК за взятки покрывал дезертиров из ВСУ

ГБР Украины: сотрудник военкомата из Одессы за взятки покрывал дезертиров из ВСУ

© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе. Архивное фото
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник военкомата из Одессы за взятки покрывал дезертиров из ВСУ.
  • Задержанный предлагал оформить перевод в другую воинскую часть и влиял на решение военно-медицинской комиссии за 7,5 тысячи долларов.
  • Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сотрудник военкомата из Одессы за взятки покрывал дезертиров из ВСУ, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
"Сотрудники ГБР при содействии Службы безопасности Украины разоблачили сотрудника военкомата Киевского района города Одессы... В начале 2026 года он начал зарабатывать на военнослужащих, находившихся в розыске из-за дезертирства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Как уточняется в материале, задержанный искал потенциальных клиентов через знакомых и предлагал им оформить перевод в другую воинскую часть в Одесской области за 7,5 тысячи долларов. В дальнейшем это должно было помочь избежать ответственности за самовольное оставление части. Злоумышленник также утверждал, что затем может повлиять на решение военно-медицинской комиссии и оформить непригодность к службе с последующим снятием с воинского учета.
Подозреваемому предъявили обвинения по статье о злоупотреблении служебным влиянием, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
