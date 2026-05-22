В восьми областях Украины часть абонентов осталась без света

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Часть абонентов в восьми областях Украины остаются без электроснабжения, сообщила в пятницу украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"На утро есть обесточивания в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской (подконтрольной Киеву части - ред.) и Херсонской (подконтрольной Киеву части - ред.) областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Также в сообщении говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены 30 населенных пунктов в трех областях – Киевской, Черкасской и Житомирской.