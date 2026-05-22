Харьковчанка с инвалидностью сдавала бутылки, чтобы выжить без пенсии

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Жительница подконтрольной ВСУ части Харьковской области после отмены выплат по инвалидности была вынуждена сдавать бутылки, чтобы купить продукты для себя и детей, рассказал РИА Новости житель региона, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.
"Уже дошло до того, что они там бутылки собирали, для того, чтобы прожить. У них сейчас доход 11 тысяч на троих человек. Девять платят за квартиру. Остальное на проживание", — рассказал местный житель.
Он объяснил, что женщина пыталась подтвердить группу инвалидности, которую ей присвоили после онкологии и двух инсультов. Однако местные власти отказали ей и ещё 11 жителям, лишив их пенсии.
