07:31 22.05.2026 (обновлено: 07:34 22.05.2026)
"Почему Киев извиняется?" На Западе запаниковали из-за действий ВСУ

SC: ВСУ используют страны Прибалтики для атак на Россию

© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Strategic Culture предупреждает, что использование балтийских стран Вооруженными силами Украины для ударов по России может привести к опасной эскалации.
  • Издание предполагает, что власти балтийских государств ведут двойную игру, пребывая в иллюзии, что двуличие избавит их от серьезных последствий.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Использование балтийских стран Вооруженными силами Украины для ударов по России показывает, насколько ситуация близка к опасной эскалации, пишет Strategic Culture.
"Перехват украинского беспилотника военным самолетом НАТО над Эстонией на этой неделе показывает, насколько близка прокси-война с Россией к общеевропейской эскалации. НАТО и руководство ЕС подталкивают страны Балтии к эскалации войны с Россией. <…> Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил: "Мы решили, что нам нужно его сбить. <…> Он был направлен на российские цели", — указывается в публикации.
Издание предполагает, что власти балтийских государств ведут двойную игру, пребывая в иллюзии, что двуличие избавит их от серьезных последствий.
"Киевский режим поспешил извиниться перед своими "балтийскими друзьями" за "непреднамеренные инциденты". <…> Но если это российская пропаганда, почему Киев извиняется? <…> Логичный вывод таков: украинские оперативники сознательно используют Прибалтику как закулисную траекторию для ударов по России", — заключают авторы статьи.
Минобороны Эстонии 20 мая сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
Это не первый случай, когда украинские дроны оказывались в воздушном пространстве Эстонии. В марте местная полиция сообщала, что украинский БПЛА сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувере, расположенной недалеко от Нарвы у границы с Россией. В апреле СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружили обломки, вероятно, беспилотника ВСУ.
