Краткий пересказ от РИА ИИ
- Издание Strategic Culture предупреждает, что использование балтийских стран Вооруженными силами Украины для ударов по России может привести к опасной эскалации.
- Издание предполагает, что власти балтийских государств ведут двойную игру, пребывая в иллюзии, что двуличие избавит их от серьезных последствий.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Использование балтийских стран Вооруженными силами Украины для ударов по России показывает, насколько ситуация близка к опасной эскалации, пишет Strategic Culture.
"Перехват украинского беспилотника военным самолетом НАТО над Эстонией на этой неделе показывает, насколько близка прокси-война с Россией к общеевропейской эскалации. НАТО и руководство ЕС подталкивают страны Балтии к эскалации войны с Россией. <…> Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил: "Мы решили, что нам нужно его сбить. <…> Он был направлен на российские цели", — указывается в публикации.
Издание предполагает, что власти балтийских государств ведут двойную игру, пребывая в иллюзии, что двуличие избавит их от серьезных последствий.
"Киевский режим поспешил извиниться перед своими "балтийскими друзьями" за "непреднамеренные инциденты". <…> Но если это российская пропаганда, почему Киев извиняется? <…> Логичный вывод таков: украинские оперативники сознательно используют Прибалтику как закулисную траекторию для ударов по России", — заключают авторы статьи.
Это не первый случай, когда украинские дроны оказывались в воздушном пространстве Эстонии. В марте местная полиция сообщала, что украинский БПЛА сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувере, расположенной недалеко от Нарвы у границы с Россией. В апреле СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружили обломки, вероятно, беспилотника ВСУ.