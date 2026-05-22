"Объявление войны". На Западе раскрыли, что Германия приготовила для России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС может втянуть Европу в войну с Россией, пишет Berliner Zeitung.
"Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС. <…>. Суть плана состоит <…> в предоставлении военных гарантий безопасности Украине. Это поднимает вопрос, <…> будет ли Европа должна в будущем оказывать Украине помощь, если конфликт обострится еще больше. Ведь Мерц хочет применить к Украине пункт о европейской взаимной помощи согласно статье 42.7 договора ЕС. <…> В чрезвычайной ситуации это может <…> превратить европейскую поддержку в соответствующую ответственность Европы в войне", — говорится в публикации.
Не ждали: Россия готовит Европу к жаркому лету
20 мая, 08:00
Авторы статьи выражают опасение, что инициатива немецкого лидера в итоге может выйти за рамки одних лишь поставок оружия.
"Даже если статья 42.7 не приведет автоматически к объявлению войны, политическое давление на государства ЕС значительно возрастет в случае эскалации. Если бы был достигнут новый уровень военной эскалации, вопрос внезапно стал бы не только о поставках оружия, но и о европейском обязательстве оказывать помощь", — предупреждает издание.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.
Владимир Зеленский ранее потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.