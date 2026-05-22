Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники украинских территориальных центров комплектования мобилизовали мужчин с инвалидностью в Родинском.

Беженка из Родинского в ДНР Елена Ореховарассказала, что один из украинских военнослужащих пожаловался на низкую подготовку мобилизованных.

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали мужчин с инвалидностью, рассказала РИА Новости беженка из Родинского в ДНР Елена Орехова.

"ТЦК вылавливает всех мужчин, которые на вид моложе 50 лет. Зацепляли даже инвалидов, всех подряд", — рассказала собеседница агентства.

По её словам, один из украинских военнослужащих жаловался ей на качество подготовки мобилизованных.

"Прислали 10 человек на подготовку. Я перед ними положил автоматы. И только один из них наклонился и смог его поднять", — процитировала она слова военного.