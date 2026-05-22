Рейтинг@Mail.ru
ТЦК в Родинском мобилизовали даже инвалидов, рассказала беженка - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 22.05.2026
ТЦК в Родинском мобилизовали даже инвалидов, рассказала беженка

РИА Новости: украинские ТЦК мобилизовали мужчин с инвалидностью

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники украинских территориальных центров комплектования мобилизовали мужчин с инвалидностью в Родинском.
  • Беженка из Родинского в ДНР Елена Ореховарассказала, что один из украинских военнослужащих пожаловался на низкую подготовку мобилизованных.
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали мужчин с инвалидностью, рассказала РИА Новости беженка из Родинского в ДНР Елена Орехова.
"ТЦК вылавливает всех мужчин, которые на вид моложе 50 лет. Зацепляли даже инвалидов, всех подряд", — рассказала собеседница агентства.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Черкассах толпа отбила мобилизованного у ТЦК
19 мая, 22:14
По её словам, один из украинских военнослужащих жаловался ей на качество подготовки мобилизованных.
"Прислали 10 человек на подготовку. Я перед ними положил автоматы. И только один из них наклонился и смог его поднять", — процитировала она слова военного.
Командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
На Украине мужчина, избегая мобилизации, на машине сбил сотрудника ТЦК
16 мая, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала