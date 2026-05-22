Рейтинг@Mail.ru
"Переломить ситуацию". В США ужаснулись действиям Запада на Украине - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 22.05.2026
"Переломить ситуацию". В США ужаснулись действиям Запада на Украине

Профессор Миршаймер: Киев и его союзники забыли, что воюют с ядерной державой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина и ее западные союзники не учитывают, что имеют дело с ядерной державой.
  • Миршаймер считает, что Украина и ее союзники неизбежно будут повышать уровень эскалации в конфликте.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украина и ее западные союзники, создавая все новые угрозы для России, не учитывают, что имеют дело с ядерной державой, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Похоже, на Западе забыли, что имеют дело с великой державой, обладающей ядерным оружием. <…> Мы говорим не просто о начале Первой или Второй мировой войны, что само по себе было бы ужасно, а о том, что у России есть ядерное оружие. <…> Это очень важно понимать. Когда начинается процесс эскалации, <…> стороны поднимаются по лестнице эскалации на ощупь, словно с закрытыми глазами. <…> Но где-то на этой лестнице есть ступень, которая означает применение ядерного оружия",— отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО
13 мая, 08:00
Тем не менее Украина и ее союзники, как считает Миршаймер, неизбежно будут повышать уровень эскалации.
"Украинцы отчаянно пытаются спасти ситуацию и стараются удержать европейцев вовлеченными в этот конфликт. Поэтому им нужно убедить Европу, что они способны <…> переломить ситуацию. <…> У Украины есть очень сильные стимулы повышать ставки. <…> И у европейцев те же стимулы. <…> Это значит, что мы будем подниматься все выше по лестнице эскалации", — предупредил профессор.
Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Дело идет к завершению: европейцы выстроились в очередь к Путину
14 мая, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаДжон МиршаймерСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЧикагский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала