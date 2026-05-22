"Переломить ситуацию". В США ужаснулись действиям Запада на Украине

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украина и ее западные союзники, создавая все новые угрозы для России, не учитывают, что имеют дело с ядерной державой, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Похоже, на Западе забыли, что имеют дело с великой державой, обладающей ядерным оружием. <…> Мы говорим не просто о начале Первой или Второй мировой войны, что само по себе было бы ужасно, а о том, что у России есть ядерное оружие. <…> Это очень важно понимать. Когда начинается процесс эскалации, <…> стороны поднимаются по лестнице эскалации на ощупь, словно с закрытыми глазами. <…> Но где-то на этой лестнице есть ступень, которая означает применение ядерного оружия",— отметил он.
"Украинцы отчаянно пытаются спасти ситуацию и стараются удержать европейцев вовлеченными в этот конфликт. Поэтому им нужно убедить Европу, что они способны <…> переломить ситуацию. <…> У Украины есть очень сильные стимулы повышать ставки. <…> И у европейцев те же стимулы. <…> Это значит, что мы будем подниматься все выше по лестнице эскалации", — предупредил профессор.
Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.