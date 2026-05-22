"Это их спасение." В США поразились действиям Украины против России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украина стремится обострить конфликт с Россией, рассчитывая тем самым вовлечь в противостояние НАТО, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
Риттер также напомнил, что российские войска не утратили инициативу.
"Россия доминирует на всем протяжении боевых действий. <…> Россия сохраняет оперативное и стратегическое превосходство по всем направлениям этого конфликта", —заключил эксперт.
По данным Минобороны, Вооруженные силы России за прошедшие сутки установили контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области. При этом бойцы нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. За сутки противник потерял 1205 военнослужащих, три авиабомбы и 516 беспилотников.