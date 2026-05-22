Рейтинг@Mail.ru
"Это их спасение." В США поразились действиям Украины против России - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 22.05.2026 (обновлено: 01:28 22.05.2026)
"Это их спасение." В США поразились действиям Украины против России

Аналитик Риттер: Украина пытается обострить конфликт, чтобы вовлечь в него НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина стремится обострить конфликт с Россией, рассчитывая вовлечь в противостояние НАТО.
  • Скотт Риттер подчеркнул, что Россия сохраняет оперативное и стратегическое превосходство по всем направлениям конфликта.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украина стремится обострить конфликт с Россией, рассчитывая тем самым вовлечь в противостояние НАТО, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Украина удваивает ставки, потому что чувствует запах крови. Украина умирает и говорит себе, <…> "давайте продолжать", потому что хочет, чтобы вмешалась НАТО. Это их цель. Это их спасение. И Украина просто снова и снова удваивает ставки, забывая об осторожности", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Дело идет к завершению: европейцы выстроились в очередь к Путину
14 мая, 08:00
Риттер также напомнил, что российские войска не утратили инициативу.
"Россия доминирует на всем протяжении боевых действий. <…> Россия сохраняет оперативное и стратегическое превосходство по всем направлениям этого конфликта", —заключил эксперт.
По данным Минобороны, Вооруженные силы России за прошедшие сутки установили контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области. При этом бойцы нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. За сутки противник потерял 1205 военнослужащих, три авиабомбы и 516 беспилотников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
С почином: первое правительство на Западе рухнуло из-за поддержки Украины
15 мая, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияСШАСкотт РиттерНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала