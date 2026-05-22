Не прошло и 13 лет после киевского Майдана, который формально разгорелся якобы из-за отказа Януковича вступать ЕС, как призрак кружевных трусов начал приобретать материальную форму: канцлер ФРГ Мерц разослал лидерам ЕС письмо с новым предложением по евросудьбе Украины. Суть предложения: Киеву предлагается так называемый "ассоциированный статус".

В статусе почетных ассоциированных европейцев украинские чиновники смогут присутствовать на саммитах и встречах министров ЕС и даже кушать с ними в буфете, но вот голосовать как белые люди они не смогут (а также не смогут претендовать на особые фонды и субсидии ЕС и много чего другого).

Герр канцлер добавил, что это, конечно, "промежуточное решение", которое почему-то "поможет облегчить текущие мирные переговоры в рамках согласованного мирного решения". Не совсем понятно, как сытые киевские чиновники помогут мирным переговорам, но ладно.

Если проследить недавнюю динамику внутренних переживаний Евросоюза по поводу Украины , отраженную в заголовках европейских СМИ, то станет видно, что новое предложение Мерца достаточно сильно выбивается из уже протоптанной канвы.

Двадцатое апреля: европейские лидеры больше не скрывают, что не собираются принимать Украину в Евросоюз в обозримом будущем. Обещанного Киевом членства к 2027-му не будет. Этот план не соответствует ожиданиям Киева, который всерьез рассчитывал стать членом союза уже через год.

Двадцать третье апреля: европейские лидеры не могут найти формулу для интеграции Украины в Евросоюз.

Тридцатое апреля: ЕС отказался от идеи ускоренного вступления Украины.

Первое мая: украинские чиновники критикуют работу Еврокомиссии по расширению и настаивают на более быстрых сроках, что вызывает раздражение в европейских столицах, однако в ЕС не идут на уступки и продолжают указывать украинской стороне на замедление реформ и на невыполненные обязательства.

Восьмое мая: по словам представителей Европейской комиссии, Украине потребуется 10-15 лет, чтобы полностью выполнить требования членства. Франция Германия предлагают "ограниченное членство" (без права голоса), но в Еврокомиссии к этим идеям относятся скептически.

Тринадцатое мая: коррупционный скандал в Киеве ставит под угрозу евроинтеграционные амбиции Зеленского. В ЕС устали от Зеленского из-за его настойчивых требований дать Украине ускоренное членство.

Албании, Северной Македонии и После этого пошли разговоры о принятии в члены ЕС стран Западных Балкан ( Черногории Сербии ), которые (в отличие от Украины) "десятилетиями ждут очереди".

В общем, все шло к тому, что тема киевского еврочленства надолго кладется на верхнюю полку, — и тут на тебе.

Почему это вдруг немцы так сильно озаботились этим вопросом?

Есть версия, что в немецком истеблишменте сформировался консенсус по поводу "исторического реванша" над Россией и теперь в ход пошло все, что может если не причинить Москве реальный вред, то хотя бы вызвать моральный негатив. Главный инструмент в новом немецком реваншизме — Украина. Припомним заявления немецких лидеров о том, что "Германия является главным партнером Украины", тему с "совместным" производством дальнобойных ракет, дронов и многое другое.

В конце апреля этого года Министерство обороны Германии представило новую военную стратегию, в которой Россию прямо именуют главным противником. Согласно изданию Berliner Zeitung, "новая военная стратегия навсегда изменит отношения между Москвой Берлином , а последствия ощутят на себе все немцы".

Вот пара выдержек из новой военной стратегии Германии: "Основное внимание должно уделяться России как крупнейшей и непосредственной угрозе для безопасности Германии, Европы и атлантического сообщества в обозримом будущем"; Москва является "угрозой на государственном и военно-стратегическом уровне"; действия Кремля "уже сегодня граничат с военными", поэтому "требуется мобилизация всех сил государства".

А буквально вчера министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что страна готова взять на себя лидерство в НАТО

Ну а если у кого-то были сомнения по поводу истинного смысла этих пассажей (ну, мол, это же политика, ну перегнули палку, бывает, это же только слова), то вчера же точку в этой истории поставил министр обороны ФРГ Писториус.

Он заявил: "Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг".

Это — не эмоциональная ремарка и не публицистический заход. Это — официальное объявление позиции всего государства.

Понятно, что большое, если не большее, количество немцев не разделяет подобный подход, потому что генетическая память подсказывает, что лучше в эту сторону даже не смотреть, но военно-политические решения принимают не они.

По горькой иронии судьбы руководство Германии нашло себе преемников в лице военно-нацистского режима в Киеве, и они придумают что угодно, чтобы поддержать Зеленского, в том числе и картонным "ассоциированным членством" в ЕС.