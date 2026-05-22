Бастрыкину доложат о расследовании дела об уколах в детсаду в Кызыле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела после сообщений о подозрительных уколах в детском саду Кызыла.
- Родители воспитанников детсада "Страна детства" подали заявления в полицию после того, как обнаружили у детей следы от уколов на ягодицах.
КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после сообщений о подозрительных уколах в детском саду Кызыла, информирует СК РФ.
Ранее в полицию поступили заявления от родителей воспитанников детсада "Страна детства" в Кызыле, которые нашли у детей следы от уколов на ягодицах. В мэрии города позже сообщили об увольнении воспитателя и помощника воспитателя. СУСК возбудило дело о халатности, ГУМВД - о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
"Главой ведомства Александром Бастрыкиным дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Республике Тыва Геннадию Кюрю представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.