В Кызыле возбудили два дела после инцидента с уколами в детском саду

Сегодня стало известно, что несколько матерей воспитанников детского сада "Страна детства" заявили в полицию, что обнаружили у детей следы от уколов в области ягодиц. По словам самих детей, их уводили в туалет и там воспитатель и помощник воспитателя якобы делали им уколы. Полицейские выяснили, что это произошло 18 мая, такой процедуре подверглись по меньшей мере четыре ребенка в возрасте четырех и пяти лет.