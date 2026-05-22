13:51 22.05.2026 (обновлено: 15:08 22.05.2026)
В Кызыле возбудили два дела после инцидента с уколами в детском саду

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кызыле возбудили два уголовных дела после инцидента с уколами в детском саду "Страна детства".
  • Несколько матерей заявили в полицию, что обнаружили у детей следы от уколов в области ягодиц.
  • По итогам проверки воспитателя и помощника воспитателя уволили.
КРАСНОЯРСК, 22 мая — РИА Новости. В столице Тувы Кызыле возбудили два уголовных дела по факту инцидента с уколами в детском саду.
"Дознавателем <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — сообщил республиканский главк МВД.

Второе дело — о халатности — завело региональное управление Следственного комитета России.
Сегодня стало известно, что несколько матерей воспитанников детского сада "Страна детства" заявили в полицию, что обнаружили у детей следы от уколов в области ягодиц. По словам самих детей, их уводили в туалет и там воспитатель и помощник воспитателя якобы делали им уколы. Полицейские выяснили, что это произошло 18 мая, такой процедуре подверглись по меньшей мере четыре ребенка в возрасте четырех и пяти лет.
В мэрии заявили, что комиссия департамента по образованию провела в детсаду служебную проверку, фактов физического насилия над детьми она не выявила. При этом обнаружились нарушения со стороны персонала: несоблюдение педагогической этики и норм профессионального поведения.
"К данным нарушениям отнесены факты некорректного словесного воздействия со стороны вышеуказанных сотрудников", — добавили в мэрии.
По итогам проверки воспитателя и помощника воспитателя уволили.
