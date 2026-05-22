В Туве возбудили дело после инцидента с уколами в детском саду в Кызыле

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Туве после инцидента с подозрительными уколами в детском саду Кызыла, сообщило региональное СУСК России.
"В Республике Тыва по факту неправомерных действий в отношении малолетних воспитанников детского учреждения возбуждено уголовное дело. Следственными органами СК России по Республике Тыва по информации, выявленной в ходе мониторинга медиапространства, возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СУСК России по региону.