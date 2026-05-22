Уганда приостановила авиарейсы в ДРК из-за вспышки Эболы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уганда приостановила авиарейсы в Демократическую Республику Конго из-за вспышки Эболы.
- Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Уганда приостановила авиарейсы в Демократическую Республику Конго (ДРК) из-за вспышки Эболы, сообщает газета Daily Monitor со ссылкой на заявление властей.
"Правительство приостановило все прямые рейсы между Угандой и ДРК", - говорится в публикации.
Прежняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК завершилась в октябре 2025 года.