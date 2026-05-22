Лантратова: Россия ожидает международной реакции на удар по Старобельску

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия ожидает от международных организаций реакции на преднамеренный удар ВСУ по общежитию в Старобельске, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов. Возбуждено дело о теракте.
"Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети. Рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества", - написала Лантратова в Telegram-канале.