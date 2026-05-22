Глава Тувы попросил у Путина поддержки на выборах главы республики

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Глава Республики Тува Владислав Ховалыг попросил президента России Владимира Путина поддержать его намерение участвовать в выборах главы региона в 2026 году.
"Если вы дадите добро на мое участие в выборах главы региона, мы с командой готовы продолжить эту работу для достижения поставленной вами цели. В поддержке жителей Тувы при вашем положительном решении, я уверен", - сказал Ховалыг.
Ховалыг был избран главой Тувы в сентябре 2021 года на пятилетний срок. Очередные выборы руководителя региона должны состояться в сентябре 2026-го.