Рейтинг@Mail.ru
Глава Тувы попросил у Путина поддержки на выборах главы республики - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 22.05.2026 (обновлено: 22:23 22.05.2026)
Глава Тувы попросил у Путина поддержки на выборах главы республики

Глава Тувы Ховалыг попросил у Путина поддержки на выборах главы республики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Тыва Владислав Ховалы
Глава Республики Тыва Владислав Ховалы - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Глава Республики Тыва Владислав Ховалы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Республики Тува Владислав Ховалыг попросил Владимира Путина поддержать его намерение участвовать в выборах главы региона в 2026 году.
  • Ховалыг выразил уверенность в поддержке жителей Тувы в случае положительного решения президента.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Глава Республики Тува Владислав Ховалыг попросил президента России Владимира Путина поддержать его намерение участвовать в выборах главы региона в 2026 году.
Путин в пятницу принял с докладом в Кремле главу республики Тува Ховалыга.
"Если вы дадите добро на мое участие в выборах главы региона, мы с командой готовы продолжить эту работу для достижения поставленной вами цели. В поддержке жителей Тувы при вашем положительном решении, я уверен", - сказал Ховалыг.
Ховалыг был избран главой Тувы в сентябре 2021 года на пятилетний срок. Очередные выборы руководителя региона должны состояться в сентябре 2026-го.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин рассказал, к чему нужно быть готовым желающим работать во власти
Вчера, 18:04
 
ПолитикаРеспублика ТываВладимир ПутинВладислав ХовалыгРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала