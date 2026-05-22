Глава Тувы доложил Путину, как регион планирует снизить число безработных
22:58 22.05.2026
Глава Тувы доложил Путину, как регион планирует снизить число безработных

Ховалыг: в Туве планируют создать около семи тысяч рабочих мест

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Тувы Владислав Ховалыг доложил Владимиру Путину о планах создать порядка 7 тысяч рабочих мест для снижения числа безработных в регионе.
  • Он отметил, что численность безработных в Туве сократилась в три раза, до 6,2 тысячи человек.
  • Среднемесячная зарплата в Туве выросла на 71%, а среднедушевые доходы населения — в два раза.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Порядка 7 тысяч рабочих мест планируется создать в Туве для снижения числа безработных, доложил глава региона Владислав Ховалыг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Российский лидер в пятницу принял с докладом в Кремле главу Тувы, который доложил, что в регионе численность безработных жителей сократилась в три раза: до 6,2 тысячи человек. Путин обратил внимание, что показатель остается выше, чем по стране.
"Да, безусловно. Мы все делаем (для снижения показателя - ред.). Сейчас после старта больших крупных инвестпроектов мы все-таки рассчитываем, (что - ред.) за период (сооружения - ред.) горно-обогатительных комбинатов... почти до 7 тысяч рабочих мест будет создано, а далее - уже чуть меньше", - сказал Ховалыг.
Глава региона добавил, что среднемесячная зарплата в Туве выросла на 71%, а среднедушевые доходы населения - в два раза.
