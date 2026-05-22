В Туве проверят детсад после жалоб родителей на подозрительные уколы

КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Полиция Тувы проводит проверку после сообщений матерей воспитанников детского сада о том, что их дети получили телесные повреждения, предположительно от уколов, которые им ставили воспитатель и помощник воспитателя, сообщает республиканский главк МВД РФ.
Ведомство организовало проверку, со слов детей, их уводили в туалет и там воспитатель и помощник воспитателя якобы ставили уколы шприцем. Предварительно, в действиях работников детского сада усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса РФ "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Прокуратура Тувы также организовала проверку по информации СМИ о возможных противоправных действиях в отношении детсадовцев. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, а также проверено соблюдение законодательства о защите прав детей.