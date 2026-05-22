В ЦБ назвали цены на жилье шокирующими - РИА Новости, 22.05.2026
15:01 22.05.2026 (обновлено: 16:15 22.05.2026)
В ЦБ назвали цены на жилье шокирующими

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов заявил, что цены на жилье в России шокируют.
  • Данилов отметил, что рынок жилья проходит через фазу снижения доли госпрограмм и роста рыночной ипотеки.
  • По мнению Данилова, цены на жилье перегрелись на фоне высоких продаж, сейчас необходимо найти новый баланс цен.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Нынешние цены на жилье шокируют, но рынок должен пройти трансформацию и в результате на нем сложится новый баланс, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.
"Надо нащупать новый баланс, который сложится в результате всех этих изменений. <…> Меня лично что больше всего волнует, если так спросить по-человечески? Я смотрю на объявления, смотрю на эти цены. Я, честно говоря, в шоке, по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Это мое мнение", — сказал он на конференции Сбербанка "Время изменений: формула баланса".
По словам Данилова, сейчас рынок жилья проходит фазу, когда доля госпрограмм снижается, идет донастройка программ господдержки, а рыночная ипотека постепенно набирает оборот.
На фоне периодов высоких продаж жилья (2,5-3,5 миллиона квадратных метров в месяц) цены перегрелись, добавил глава департамента.
"И сейчас надо будет найти этот новый баланс, что будет с ценой — это большой вопрос", — заключил Данилов.
В конце прошлого года компания bnMAP.pro отмечала, что почти во всех российских городах-миллионниках снизились продажи жилья в новостройках. При этом средняя цена квадратного метра увеличилась: в Москве — до 433,4 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — до 274,7 тысячи, в Омске — до 155,6 тысячи, в Краснодаре — до 153,4 тысячи, а в Челябинске — до 145,3 тысячи.
