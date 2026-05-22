В ЦБ назвали цены на жилье шокирующими

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Нынешние цены на жилье шокируют, но рынок должен пройти трансформацию и в результате на нем сложится новый баланс, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.

"Надо нащупать новый баланс, который сложится в результате всех этих изменений. <…> Меня лично что больше всего волнует, если так спросить по-человечески? Я смотрю на объявления, смотрю на эти цены. Я, честно говоря, в шоке, по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Это мое мнение", — сказал он на конференции Сбербанка "Время изменений: формула баланса".

По словам Данилова, сейчас рынок жилья проходит фазу, когда доля госпрограмм снижается, идет донастройка программ господдержки, а рыночная ипотека постепенно набирает оборот.

На фоне периодов высоких продаж жилья (2,5-3,5 миллиона квадратных метров в месяц) цены перегрелись, добавил глава департамента.

"И сейчас надо будет найти этот новый баланс, что будет с ценой — это большой вопрос", — заключил Данилов.