В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области объявлена беспилотная опасность.
- Губернатор Михаил Евраев призвал жителей соблюдать спокойствие и укрываться в зданиях, если они находятся на улице.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице – покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что подразделения министерства обороны РФ и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки.