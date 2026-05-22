23:52 22.05.2026 (обновлено: 23:54 22.05.2026)
Трамп всерьез рассматривает нанесение новых ударов по Ирану, утверждают СМИ

© AP Photo / Jacquelyn Martin
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану.
  • Переговорные позиции США и Ирана, по сообщению агентства Рейтер со ссылкой на высокопоставленный иранский источник, сблизились.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану.
"Трамп всерьез рассматривает нанесение новых ударов по Ирану, если в переговорах в последнюю минуту не удастся достичь прогресса", - говорится в публикации со ссылкой на источники, которые утверждают, что говорили об этом с американским лидером напрямую.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный иранский источник передавало, что переговорные позиции США и Ирана сблизились.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
