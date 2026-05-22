Трамп всерьез рассматривает нанесение новых ударов по Ирану, утверждают СМИ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный иранский источник передавало, что переговорные позиции США и Ирана сблизились.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.