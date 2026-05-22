Трамп передумал проводить выходные в гольф-клубе из-за Ирана - РИА Новости, 22.05.2026
21:42 22.05.2026
© REUTERS / Nathan Howard — Президент США Дональд Трамп
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запланированная поездка президента США Дональда Трампа на гольф-курорт пропала из его расписания.
  • Выходные Трамп проведет в Белом доме вместо гольф-клуба в Нью-Джерси.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Запланированная поездка президента США Дональда Трампа на свой гольф-курорт пропала из расписания американского лидера, выходные он проведет в Белом доме, следует из обновленного графика главы Штатов.
Трамп вскоре выступит в колледже в пригороде Нью-Йорка, куда утром в пятницу он отправился из Вашингтона. Ранее Белый дом информировал, что глава Штатов проведет выходные в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, во время отдыха в котором в прошлом году он согласовал удары по ядерным объектам Ирана.
В обновленном расписании Белого дома указано, что из Нью-Йорка Трамп отправится в Вашингтон, а выходные проведет в Белом доме.
В июне прошлого года Трамп отправился в Бедминстер на выходные, но в субботу прервал отдых и вернулся в Вашингтон ради совещания с командой по нацбезопасности. Трамп вернулся в столицу, а затем стало известно об ударах сил США по ядерным объектам Ирана. За ходом операции президент наблюдал из ситуационной комнаты в Белом доме, но американские СМИ сообщали, что окончательное решение об атаке он принял на поле для гольфа.
