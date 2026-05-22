Трамп передумал проводить выходные в гольф-клубе из-за Ирана

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Запланированная поездка президента США Дональда Трампа на свой гольф-курорт пропала из расписания американского лидера, выходные он проведет в Белом доме, следует из обновленного графика главы Штатов.

В обновленном расписании Белого дома указано, что из Нью-Йорка Трамп отправится в Вашингтон, а выходные проведет в Белом доме.