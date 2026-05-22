21:36 22.05.2026
Трамп может повторить на Кубе сценарий Венесуэлы, считает экс-дипломат США

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский дипломат Джим Джатрас считает, что Дональд Трамп, вероятнее всего, не будет нападать на Кубу, а попытается повторить там сценарий Венесуэлы.
  • По мнению Джатраса, американский лидер может применить на Кубе комбинацию экономического давления, военных угроз и внутренней подрывной деятельности посредством коррупции.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, не будет нападать на Кубу, а постарается повторить там венесуэльский сценарий, заявил в интервью РИА Новости бывший американский дипломат Джим Джатрас.
"Возможно, Трамп не будет нападать на Кубу. Вместо этого он, вероятно, попытается повторить сценарий Венесуэлы", - сказал Джатрас.
По его мнению, американский лидер может применить там "комбинацию в виде экономического давления, военных угроз и внутренней подрывной деятельности посредством коррупции".
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году самолетами.
В миреКубаСШАДональд ТрампРауль КастроВенесуэла
 
 
