Трамп может повторить на Кубе сценарий Венесуэлы, считает экс-дипломат США

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, не будет нападать на Кубу, а постарается повторить там венесуэльский сценарий, заявил в интервью РИА Новости бывший американский дипломат Джим Джатрас.
По его мнению, американский лидер может применить там "комбинацию в виде экономического давления, военных угроз и внутренней подрывной деятельности посредством коррупции".
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году самолетами.