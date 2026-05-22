Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил работу Габбард на посту главы нацразведки США - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 22.05.2026
Трамп оценил работу Габбард на посту главы нацразведки США

Трамп на отлично оценил работу Габбард на посту главы нацразведки США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что уходящая в отставку глава нацразведки Тулси Габбард отлично справлялась со своими обязанностями.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уходящая в отставку глава нацразведки Тулси Габбард отлично справлялась со своими обязанностями.
"К сожалению, проделав отличную работу, Тулси Габбард покинет администрацию 30 июня... Нам будет ее не хватать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Габбард подтвердила, что уходит в отставку с 30 июня в связи с болезнью мужа.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
СМИ утверждают, что Белый дом вынудил Габбард уйти в отставку
Вчера, 20:48
 
В миреСШАТулси ГаббардДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала