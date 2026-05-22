Трамп оценил работу Габбард на посту главы нацразведки США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что уходящая в отставку глава нацразведки Тулси Габбард отлично справлялась со своими обязанностями.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уходящая в отставку глава нацразведки Тулси Габбард отлично справлялась со своими обязанностями.
"К сожалению, проделав отличную работу, Тулси Габбард покинет администрацию 30 июня... Нам будет ее не хватать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Габбард подтвердила, что уходит в отставку с 30 июня в связи с болезнью мужа.