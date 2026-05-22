Трамп объявил, кто временно займет место замдиректора нацразведки США

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что замдиректора нацразведки США Аарон Лукас станет и.о. директора после отставки главы ведомства Тулси Габбард.
"Главный заместитель директора национальной разведки Аарон Лукас будет исполнять обязанности директора национальной разведки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Габбард подтвердила заявление об уходе в отставку со своего поста с 30 июня.