12:13 22.05.2026 (обновлено: 12:22 22.05.2026)
СМИ: Трамп отчитал Хегсета за решение отменить отправку сил США в Польшу

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп звонил министру войны Хегсету из-за решения отменить отправку американских сил в Польшу.
  • Он заявил, что США не должны обращаться с Польшей плохо, так как она является союзником и имеет тесные связи с Белым домом.
  • Решение об отмене отправки войск вызвало критику со стороны законодателей обеих партий и обеспокоенность у польских чиновников.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп звонил министру войны Питу Хегсету, чтобы выяснить, почему была отменена отправка американских сил в Польшу, а также напомнить, что Варшава - близкий союзник Вашингтона, к которому нельзя относиться плохо, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих, и соответствующее оборудование. Источник издания не раскрыл подробностей решения. В четверг Трамп объявил о намерении направить дополнительно 5 тысяч американских военных в Польшу.
"Трамп спросил у Хегсета во время недавнего телефонного разговора, почему было отменено размещение войск в Польше. Трамп заявил Хегсету, что США не должны обращаться с Польшей плохо, учитывая, что она является союзником США и имеет тесные связи с Белым домом", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечается, решение Хегсета об отказе от отправки войск в Польшу было встречено критикой как со стороны республиканских, так и демократических законодателей. Польские чиновники также были обеспокоены таким шагом, пишет издание.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.
В миреПольшаСШАВаршаваДональд ТрампПит Хегсет
 
 
