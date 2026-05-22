В Белом доме высказались о возможности строительства шестиэтажного бункера

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не требуется одобрение Комиссии США по изящным искусствам для строительства шестиэтажного подземного бункера под новым бальным залом Белого дома, рассказал РИА Новости секретарь комиссии Томас Любке.

"У комиссии нет полномочий в отношении подземных проектов, которые не видны с поверхности", - сказал Любке, комментируя вопрос о необходимости отдельного согласования комиссии для строительства бункера.

Он напомнил, что ранее комиссия уже рассмотрела и утвердила проект строительства самого бального зала.

Трамп во вторник сообщил, что секретный бункер под бальным залом Белого дома будет уходить под землю на шесть этажей. По его словам, три этажа уже построены, а внутри разместятся, в частности, военный госпиталь, специальные помещения и комнаты заседаний.