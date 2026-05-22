Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме высказались о возможности строительства шестиэтажного бункера - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 22.05.2026 (обновлено: 03:32 22.05.2026)
В Белом доме высказались о возможности строительства шестиэтажного бункера

РИА Новости: Трампу не нужно одобрение комиссии для бункера под Белым домом

© REUTERS / Ken CedenoСтроительство бального зала на территории бывшего Восточного крыла в Вашингтоне
Строительство бального зала на территории бывшего Восточного крыла в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© REUTERS / Ken Cedeno
Строительство бального зала на территории бывшего Восточного крыла в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенту США Дональду Трампу не требуется одобрение Комиссии США по изящным искусствам для строительства шестиэтажного подземного бункера под новым бальным залом Белого дома.
  • Он напомнил, что ранее комиссия уже рассмотрела и утвердила проект строительства самого бального зала.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не требуется одобрение Комиссии США по изящным искусствам для строительства шестиэтажного подземного бункера под новым бальным залом Белого дома, рассказал РИА Новости секретарь комиссии Томас Любке.
"У комиссии нет полномочий в отношении подземных проектов, которые не видны с поверхности", - сказал Любке, комментируя вопрос о необходимости отдельного согласования комиссии для строительства бункера.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Трамп рассказал о ремонте отражающего бассейна в Вашингтоне
17 мая, 01:22
Он напомнил, что ранее комиссия уже рассмотрела и утвердила проект строительства самого бального зала.
Трамп во вторник сообщил, что секретный бункер под бальным залом Белого дома будет уходить под землю на шесть этажей. По его словам, три этажа уже построены, а внутри разместятся, в частности, военный госпиталь, специальные помещения и комнаты заседаний.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, а также снес его восточное крыло для строительства нового бального зала для крупных приемов. Стоимость проекта оценивается в 400 миллионов долларов, которые, как заявлялось, Трамп привлек из внебюджетных источников.
Строительство бального зала на территории бывшего Восточного крыла в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Трамп объяснил рост стоимости строительства бального зала в Белом доме
6 мая, 15:15
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала