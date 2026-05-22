Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии, заявил посол США

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии, заявил американский посол в Дании Кеннет Хоуэри.
"Президент больше не рассматривает применение силы... Будущее Гренландии должны определять сами гренландцы", - заявил дипломат в интервью гренландской радиостанции KNR.
Хоуэри также прокомментировал отказ премьера автономии Йенса-Фредерика Нильсена от участия в приеме по случаю открытия нового здания консульства США в Нууке.
"Председатель (гренландского правительства - ред.), должно быть, один из самых занятых людей во всей стране. Я знаю, что его отозвали в связи с работой", - заявил посол.
Как пишет KNR, в ходе своей речи на приеме в консульстве Хоуэри отметил стойкость гренландцев и их сильное общество, добавив, что здесь есть, чему поучиться.
"Мы всегда будем соседями и будем рядом с вами как союзники и партнеры вне зависимости от того, какое будущее вы выберете", - заявил дипломат.
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен 19 мая отказался принять участие в приеме по случаю открытия нового здания американского консульства в столице автономии Нууке.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.