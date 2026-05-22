Трамп отменил подписание указа о регулировании ИИ

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил подписание указа о регулировании искусственного интеллекта, сочтя, что он замедлит развитие отрасли в США, сообщила старший корреспондент ABC News в Белом доме Селина Ван.
"Трамп только что отменил подписание своего указа об искусственном интеллекте за несколько часов до церемонии в Овальном кабинете. Указ, как ожидалось, должен был позволить правительству проверять самые мощные модели ИИ перед их выпуском в открытый доступ. Он отказался от этого, поскольку считает, что это замедлит (отраслевое лидерство - ред.) США", - написала Ван в соцсети X.
Ранее газета New York Times сообщала, что правительство США рассматривало возможность установления надзора за новыми моделями искусственного интеллекта.