Трамп отменил подписание указа о регулировании ИИ

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил подписание указа о регулировании искусственного интеллекта, сочтя, что он замедлит развитие отрасли в США, сообщила старший корреспондент ABC News в Белом доме Селина Ван.