Бренд SvetoCopy запустил рекламную акцию с розыгрышами в честь 30-летия

МОСКВА, 21 мая - Пресс-служба НПАО "Светогорский ЦБК". Юбилейная рекламная кампания "SvetoCopy – 30 лет в расСВЕТе сил" от НПАО "Светогорский ЦБК" набирает обороты.

За 30 лет SvetoCopy прошла большой путь от первой офисной бумаги массового производства до лидера в категории "бумага для офиса"* и продолжает быть неотъемлемой частью офисной жизни. В этот знаковый для бренда год Светогорский ЦБК запустил масштабную рекламную кампанию, объединяющую как историю, так и современный этап развития SvetoCopy.

"Призов больше, чем бумаги в пачке!": в период с 16 марта по 15 декабря 2026 года покупатели SvetoCopy могут зарегистрировать коды с промо-пачек на сайте 30let.svetocopy.com и участвовать в розыгрыше более 1400 призов.

1. Еженедельные розыгрыши — 30 призов. Среди них: 500 рублей на мобильный телефон, сертификаты на 2500 и 10000 рублей на маркетплейс.

2. Ежемесячные розыгрыши — еще 30 призов. Фирменные зеленые олимпийки и яркие носки с логотипом SvetoCopy.

3. Главный приз — три сертификата по 300 тысяч рублей на маркетплейс разыграют среди тех, кто найдет Ретро-пачку SvetoCopy в лимитированном дизайне 1996 года. Ведь самая первая пачка SvetoCopy была белого цвета. А тот самый зеленый цвет, который стал элементом фирменного стиля, пачка приобрела позднее, в 1999 году.

Для участия:

- регистрируйте коды с пачек на сайте 30let.svetocopy.com

- ищите Ретро-пачку SvetoCopy в специальном дизайне 1996 года;

- ловите "Листы удачи"!

Центральный образ программы: уже полюбившаяся многим с 2025 года офис-менеджер Света Горская символизирует важную роль сотрудников административно-хозяйственной сферы, потому что на них, как и на бумаге SvetoCopy, держится работа множества офисов.

"Название программы "SvetoCopy – 30 лет в расСВЕТе сил" подчеркивает, что бренд полон энергии и выходит на очередной уровень развития. Для нас юбилейная кампания – возможность не только вспомнить историю бумаги SvetoCopy, но и поблагодарить покупателей за их выбор", – отмечает директор по продажам белых бумаг на территории России, маркетингу и корпоративным коммуникациям НПАО "Светогорский ЦБК" Артем Дунаев.

Подробная информация об организаторе стимулирующего мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте 30let.svetocopy.com

* По результатам исследования, проведенного в августе 2025 года ООО "Ипсос Комкон" в 14 российских городах методом онлайн-интервью среди 500 лиц, принимающих решение о закупке офисной бумаги в компаниях.