В Сумах прогремели взрывы

МОСКВА, 22 мая —РИА Новости. Новые взрывы прогремели в пятницу в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В пятницу этот же телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"Третий взрыв был слышен в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.