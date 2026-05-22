22:09 22.05.2026
Суд увеличил срок до 19 лет колонии для экс-главного связиста ВС России

© РИА Новости / Максим Блинов | Монитор с изображением заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, в зале второго западного окружного военного суда
Монитор с изображением заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, в зале второго западного окружного военного суда
  • Второй западный окружной военный суд увеличил срок наказания бывшему главному связисту российской армии Халилу Арсланову с 17 до 19 лет колонии за хищения на поставках радиостанций.
  • Суд также удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры России о возмещении ущерба в размере более 1,4 миллиарда рублей.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме отклонил апелляционные жалобы защиты и увеличил срок с 17 до 19 лет колонии бывшему главному связисту российской армии Халилу Арсланову за хищения на поставках радиостанций, а также удовлетворил иск Генпрокуратуры на сумму более чем 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В июле 2025 года 235-й гарнизонный военный суд назначил Арсланову 17 лет колонии строгого режима и штраф в 24,5 миллиона рублей, он был лишен звания генерал-полковника.
"Арсланову усилено наказание: окончательное наказание назначено в виде лишения свободы на срок в 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 60,5 миллионов рублей с лишением права занимать должности на срок в десять лет с лишением воинского звания "генерал-полковник", а также государственных наград Российской Федерации - орденов "За военные заслуги", Жукова и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", - следует из данных суда.
По сведениям пресс-службы, суд также удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры РФ о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 1,419 миллиарда рублей. Кроме того, наказание было увеличено и второму фигуранту - Павлу Кутахову - с семи лет до восьми лет, с лишением медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", а лишение права занимать должности - с двух до трех лет, добавила пресс-служба. Бывшего сотрудника военного представительства Игоря Яковлева суд лишил воинского звания "капитан 1-го ранга в отставке", уточнила пресс-служба.
Кутахов и Яковлев признаны судом виновными в хищении денег у Минобороны России по госконтрактам при закупке у АО "Воентелеком" оборудования для космической связи на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей. Помимо этого, Арсланов осужден за получение взятки в размере 12 миллионов рублей от руководителя "Ярославского радиозавода" Сергея Якушева.
Сам Арсланов в суде называл обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". Он подчеркивал, что все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".
