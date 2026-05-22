15:54 22.05.2026 (обновлено: 16:05 22.05.2026)
Суд отправил адвоката Поповского под домашний арест до 27 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солнцевский суд Москвы отправил адвоката Игоря Поповского под домашний арест до 27 июня по делу о мошенничестве.
  • По версии следствия, он получил 6 миллионов рублей от женщины, убедив ее, что сможет повлиять на сотрудников прокуратуры и судебной системы, но не намеревался и не имел возможности помогать.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы отправил адвоката Игоря Поповского под домашний арест до 27 июня по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Поповскому предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он признал вину. Следствие просило отправить его под домашний арест, отмечая при этом, что на свободе Поповский может воспользоваться "обширными связями в правоохранительных органах" и воздействовать на ход уголовного процесса. Адвокат против меры пресечения не возражал, однако просил разрешить ежедневные прогулки.
"Ходатайство следствия удовлетворить… избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 7 суток", - огласил решение судья.
В ходе заседания была допрошена мать адвоката. Женщина заявила, что не возражает, если Поповский будет находится под домашним арестом в квартире, принадлежащей ей.
Поповский был задержан в четверг по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в июне 2022 года московский адвокат заключил соглашение с москвичкой и защищал ее на этапе предварительного следствия по делу о мошенничестве. В апреле 2025 года адвокат убедил обвиняемую, что за деньги он сможет повлиять на сотрудников прокуратуры и судебной системы, чтобы в отношении нее прекратили преследование. В общей сложности фигурант получил от женщины 6 миллионов рублей, однако как-либо помогать не намеревался и не имел такой возможности.
Игорь Поповский в разное время представлял интересы фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади, участвовал в деле об убийствах в отношении членов экстремистской "Боевой организации русских националистов"* (БОРН*) в качестве адвоката. Кроме того, он защищал националиста Александра Белова (Поткина**) и гражданина России и Италии Руслана Сидики**, который был осужден на 29 лет за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаку на аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров.
*Террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России
**Внесены в список террористов и экстремистов
