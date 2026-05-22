Суд отказался закрыть заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мать Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своего деда, экс-мэра Самары Виктора Тархова, ходатайствовала о закрытии заседания от СМИ.
- Суд отказал ей в этом.
САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Суд отказался удовлетворить ходатайство матери Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своего деда, экс-мэра Самары Виктора Тархова, о закрытии судебного заседания от СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Самарского областного суда.
По данным следствия, 31-летняя фигурантка и двое ее знакомых, арестованных заочно, в составе ОПГ совершили убийство Виктора и Натальи Тарховых. Так, по данным следствия, с 25 ноября 2024 года по 2 января 2025 года Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели убили бывшего мэра Самары и его супругу, отравив их, после чего заморозили при помощи азота и расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам Самары. Указания им из-за границы давала Светлана Метревели. Оба Метревели объявлены в международный розыск.
В суд поступило ходатайство от матери подсудимой, Людмилы Тарховой, о закрытии судебного заседания от СМИ. В тексте ходатайства, которое огласила судья, потерпевшая по делу заявила, что против того, чтобы подробности жестокого убийства распространялись в СМИ. По словам Людмилы Тарховой, ее родители (Виктор и Наталья Тарховы - ред.) были "достойнейшими людьми", а сама она не проинформирована о точной дате смерти родителей.
"Суд на месте постановил отказать потерпевшей Тарховой в удовлетворении ходатайства", - объявила судья.
В декабре 2022 года суд назначил 7 лет колонии Людмиле Тарховой за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.
Внучку экс-мэра обвиняют в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, покушении на мошенничество, мошенничестве, а также в умышленном уничтожении имущества, похищении и подделке документов.