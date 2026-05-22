Родителям шестерых детей добавили девять лет пенсионного стажа - РИА Новости, 22.05.2026
16:14 22.05.2026 (обновлено: 16:15 22.05.2026)
Сенатор Мурог: родителям шестерых детей добавили девять лет пенсионного стажа

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пенсионный стаж с 2026 года учитывает период ухода за каждым ребенком, поэтому родителям шестерых детей добавили 9 лет стажа, рассказал сенатор Российской Федерации Игорь Мурог.
  • Сенатор напомнил, что на размер пенсии также могут повлиять специальный районный коэффициент за работу на Крайнем Севере, трудовая деятельность в советский период и льготы для некоторых категорий работников сельского хозяйства.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пенсионный стаж с 2026 года учитывает период ухода за каждым ребенком, поэтому родителям шестерых детей добавили 9 лет стажа, рассказал сенатор Российской Федерации Игорь Мурог.
Раньше в пенсионный стаж засчитывали максимум шесть лет ухода за ребенком до полутора лет, при этом учитывали не более чем четверых детей.
"Ключевое изменение прежде всего коснулось многодетных родителей: отменено "шестилетнее" ограничение на учет периодов ухода за детьми до полутора лет. Теперь в стаж засчитываются все годы ухода за каждым ребенком независимо от их количества — так, родителям шестерых детей может быть засчитано до девяти лет стажа вместо прежних шести лет", - сказал Мурог "Газете.Ru".
Сенатор напомнил, что на размер пенсии также могут повлиять специальный районный коэффициент за работу на Крайнем Севере, трудовая деятельность в советский период и льготы для некоторых категорий работников сельского хозяйства.
"В страховой стаж по‑прежнему включаются периоды службы в армии по призыву, ухода за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами или лицами старше 80 лет — за каждый такой год начисляется 1,8 пенсионного балла", - добавил Мурог.
Сенатор посоветовал регулярно проверять правильность учета пенсионных выплат, заказывая выписку из индивидуального лицевого счета, а при несоответствии данных подать заявление в СФР.
